Родственники подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, принесли извинения

Комментарий от 19 мая принадлежит 15-летнему выходцу из Дагестана, который живет с отцом в подмосковном Чехове. «Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров.

Отец и другие родственники подростка попросили прощения у политика за его поступок.

Ранее Кадыров заявил, что примет решение об участие в выборах главы республики после изучения общественного мнения.

