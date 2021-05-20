Родственники подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, принесли извинения

Мужчина извинился перед Рамзаном Кадыровым за своего сына, который оскорбил главу Чечни, сообщает ЧГТРК «Грозный» на своей странице в Instagram.

Кадыров назвал себя «проектом Путина»

Комментарий от 19 мая принадлежит 15-летнему выходцу из Дагестана, который живет с отцом в подмосковном Чехове. «Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров.

Отец и другие родственники подростка попросили прощения у политика за его поступок.

Ранее Кадыров заявил, что примет решение об участие в выборах главы республики после изучения общественного мнения.

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ТЕГИ:ЧечняАхмат Кадыров
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