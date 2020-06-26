Ещё почти 2 тысячи пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

В Российской столице вылечились от COVID-19 ещё 1997 человек, таким образом, общее число поправившихся уже превысило 144 тысячи. Такую обновленную статистику представила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что число излечившихся в городе продолжает расти, накануне в Москве выписали 926 пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, отмечает RT.

Для точного подтверждения выздоровления медики проводят специальные исследования. Всем пациентам, которые обязаны оставаться под наблюдением врачей, дают специальные рекомендации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в российской столице увеличивается уровень иммунитета к коронавирусу в популяции, сообщает Москва 24. По словам главы Минздрава, это стало одним из главных факторов, которые дали возможность снизить уровень заболеваемости. Несмотря на это, для тех, кто не переболел COVID-19, требования по санитарной безопасности остаются в силе.

