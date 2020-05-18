Ещё один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Еще один депутат Государственной думы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.

Как уточнила советник, двое депутатов ранее были уже выписаны из больницы. Двое продолжают находиться в стационаре, ещё двое проходят лечение в домашних условиях на самоизоляции.

Имя нового заражённого члена Госдумы Кашеварова не назвала.

