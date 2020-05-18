Ещё один депутат Госдумы заразился коронавирусом
Еще один депутат Государственной думы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.
Как уточнила советник, двое депутатов ранее были уже выписаны из больницы. Двое продолжают находиться в стационаре, ещё двое проходят лечение в домашних условиях на самоизоляции.
Имя нового заражённого члена Госдумы Кашеварова не назвала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru