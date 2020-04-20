Ещё 75 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за минувшие сутки выздоровели 75 человек, болевших коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших от этой инфекции в городе достигло 1838.

По данным на утро воскресенья, в Москве было всего 24,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. За минувшие отчётные сутки наблюдался рекордный прирост — 3570 новых случаев. Данные на понедельник, 20 апреля, пока не обнародованы.

