Ещё 75 человек вылечились от коронавируса в Москве
20 апреля 202010:26
В Москве за минувшие сутки выздоровели 75 человек, болевших коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Таким образом, общее число выздоровевших от этой инфекции в городе достигло 1838.
По данным на утро воскресенья, в Москве было всего 24,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. За минувшие отчётные сутки наблюдался рекордный прирост — 3570 новых случаев. Данные на понедельник, 20 апреля, пока не обнародованы.
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20 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru