Ещё 43 человека вылечились от коронавируса в Москве

За последние сутки в Москве выздоровели 43 пациента, лечившихся от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Врачи дали необходимые рекомендации тем из выписанных пациентов, которым пока должны находится под наблюдениям, добавила она.

Общее число выздоровевших в Москве достигло 313. По данным на вчерашний день, всего в городе выявлен 5841 случай заражения коронавирусом нового типа.

