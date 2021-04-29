Еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид
С 30 апреля еще пять популярных услуг социального направления будут переведены исключительно в электронный вид. В результате на портале mos.ru можно будет оформить социальные доплаты, городские выплаты и денежные компенсации, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Услуги переведены в онлайн, чтобы сэкономить время москвичей: оформить госуслугу они смогут не выходя из дома. В случае, если у жителя возникнут трудности с оформлением услуги, то сделать это можно в любом центре «Мои документы» в зоне электронных услуг, где сотрудники окажут ему помощь.
Ранее исключительно в электронный формат было переведено семь услуг, касающихся социальных выплат семьям с детьми, а также одна услуга для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что около трети услуг в многофункциональных центрах российской столицы до конца текущего года переведут в онлайн-режим.
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