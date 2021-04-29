Еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид

С 30 апреля еще пять популярных услуг социального направления будут переведены исключительно в электронный вид. В результате на портале mos.ru можно будет оформить социальные доплаты, городские выплаты и денежные компенсации, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин: Около трети услуг МФЦ Москвы переведут в онлайн в 2021 году

Услуги переведены в онлайн, чтобы сэкономить время москвичей: оформить госуслугу они смогут не выходя из дома. В случае, если у жителя возникнут трудности с оформлением услуги, то сделать это можно в любом центре «Мои документы» в зоне электронных услуг, где сотрудники окажут ему помощь.

Ранее исключительно в электронный формат было переведено семь услуг, касающихся социальных выплат семьям с детьми, а также одна услуга для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что около трети услуг в многофункциональных центрах российской столицы до конца текущего года переведут в онлайн-режим.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГосуслугиМФЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры