Еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид

Услуги переведены в онлайн, чтобы сэкономить время москвичей: оформить госуслугу они смогут не выходя из дома. В случае, если у жителя возникнут трудности с оформлением услуги, то сделать это можно в любом центре «Мои документы» в зоне электронных услуг, где сотрудники окажут ему помощь.

Ранее исключительно в электронный формат было переведено семь услуг, касающихся социальных выплат семьям с детьми, а также одна услуга для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что около трети услуг в многофункциональных центрах российской столицы до конца текущего года переведут в онлайн-режим.

