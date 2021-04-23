Собянин: Около трети услуг МФЦ Москвы переведут в онлайн в 2021 году
Около трети услуг в многофункциональных центрах российской столицы до конца текущего года переведут в онлайн-режим. О таких планах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на дискуссионном клубе Высшнй школы экономики и Сбера на тему «Цифровая трансформация - государство, города, компании».
По словам градоначальника, первой задачей московских властей было сформировать сервис МФЦ, ориентированный на клиента. Как подчеркнул Собянин, этого удалось добиться во многом благодаря цифровизации – теперь сервисы оказания госуслуг «Мои документы» соревнуются с лучшими образцами коммерческих банков.
После того, как это было реализовано, появилась следующая цель - убрать «лишнюю беготню и хождение», которые там есть, отметил мэр. После перевода на первом этапе 30% услуг исключительно в онлайн, появятся также другие возможности и услуги.
По словам Сергея Собянина, в перспективе, до 80% услуг МФЦ будет переведено в онлайн, и люди вообще не будут видеть этих зданий.
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