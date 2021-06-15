Еще пять регионов России ужесточили ограничения из-за COVID-19
Республики Бурятия и Марий Эл, Вологодская и Мурманская области, а также Хабаровский край ужесточат ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы правительств регионов.
Так, в Бурятии в связи с ростом числа заражений до 1 июля закроют общественные зоны, объекты развлечений в торговых центрах, фуд-корты, парки. Также будет приостановлена работа массажных и спа-салонов, соляриев, бассейнов и термальных источников. Жителей республики старше 65 лет обязали соблюдать обязательную самоизоляцию, а учреждения дополнительного образования перевели на дистанционное обучение.
Власти республики Марий Эл обязали организации и индивидуальных предпринимателей перевести на дистанционный режим работы не менее трети сотрудников. При этом вакцинированные от COVID-19 продолжат работать в обычном режиме. В торговых центрах региона приостановили работу детских игровых комнат и бесплатных точек доступа Wi-Fi. До 5 июля в республике установлен режим повышенной готовности.
В Вологодской области с 16 июня ограничат работу общепита: рестораны, кафе, караоке не смогут работать с полуночи до 6 утра. Кроме того, власти закроют детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и сократят разрешенную заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях с 75 до 50 процентов.
Ограничения ужесточили и в Мурманской области. В регионе с 18 июня запретят работу общепита, клубов и баров с 23:00 до 6:00. Кроме того, загрузка в общественном транспорте региона не должна превышать две трети, также власти ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.
В свою очередь, правительство Хабаровского края рекомендовало работодателям с 17 июня перевести беременных женщин и сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Губерниев опроверг сообщения об отстранении от эфиров «Матч ТВ»
- Сборная Португалии обыграла венгров со счетом 3:0 на Евро-2020
- Власти Черногории попросили Россию возобновить прямое авиасообщение
- Москве предрекли «великую сушь»
- Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
- Еще пять регионов России ужесточили ограничения из-за COVID-19
- СМИ: Бузова участвовала в эфире на «Матч ТВ» в нетрезвом состоянии
- Сенатор оценил идею штрафовать за шины с шипами летом
- Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США
- В Госдуме предложили ввести ограничения на въезд в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru