Еще пять регионов России ужесточили ограничения из-за COVID-19

Республики Бурятия и Марий Эл, Вологодская и Мурманская области, а также Хабаровский край ужесточат ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы правительств регионов.

Так, в Бурятии в связи с ростом числа заражений до 1 июля закроют общественные зоны, объекты развлечений в торговых центрах, фуд-корты, парки. Также будет приостановлена работа массажных и спа-салонов, соляриев, бассейнов и термальных источников. Жителей республики старше 65 лет обязали соблюдать обязательную самоизоляцию, а учреждения дополнительного образования перевели на дистанционное обучение.

Власти республики Марий Эл обязали организации и индивидуальных предпринимателей перевести на дистанционный режим работы не менее трети сотрудников. При этом вакцинированные от COVID-19 продолжат работать в обычном режиме. В торговых центрах региона приостановили работу детских игровых комнат и бесплатных точек доступа Wi-Fi. До 5 июля в республике установлен режим повышенной готовности.

В Вологодской области с 16 июня ограничат работу общепита: рестораны, кафе, караоке не смогут работать с полуночи до 6 утра. Кроме того, власти закроют детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и сократят разрешенную заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях с 75 до 50 процентов.

Ограничения ужесточили и в Мурманской области. В регионе с 18 июня запретят работу общепита, клубов и баров с 23:00 до 6:00. Кроме того, загрузка в общественном транспорте региона не должна превышать две трети, также власти ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

В свою очередь, правительство Хабаровского края рекомендовало работодателям с 17 июня перевести беременных женщин и сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

