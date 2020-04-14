Еще пять человек умерли от коронавируса в Подмосковье
За минувшие сутки в Московской области скончались еще пять человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв в регионе достигло 24.
Всего по состоянию на 14 апреля в регионе выявлено 2315 случаев заражения, из них за последний день — 460. Поправились 75 заболевших.
В регионе действует жесткий режим самоизоляции, закрыты почти все предприятия, за исключением производств, необходимых для жизнеобеспечения.
Кроме того, со среды, 15 апреля, в области вводится пропускной режим, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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