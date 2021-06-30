Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
Ещё пять иномарок российской сборки разыграно среди жителей Москвы, которые вакцинировались о коронавируса в период с 21 по 27 июня. Счастливчиков определяли в прямом телеэфире среди 343 263 участников. Это почти двое больше, чем неделей ранее.
Победителей определяли, как и раньше, посредством генератора случайных чисел. В эфире были названы имена и отчества выигравших, а также последние четыре номера полиса.
Всего на розыгрыш выставлено 20 автомобилей Renault Logan, сообщил ранее президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. На них могут претендовать те, кто получит первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля.
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