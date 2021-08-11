Еще одна торговая сеть поддержала проведение акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Акция «Миллион призов» внесла немалый вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в российской столице, в связи с чем, бизнес-сообщество решило поддержать её снова. Об этом заявил «Вечерней Москве» представитель розничной сети магазинов «Магнит».
Ранее на заседании актива Московской торгово-промышленной палаты было принято коллегиальное решение организовать программу стимулирования гражданской активности для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.
Как отметил глава МТТП Владимира Платонова, бизнес постепенно возвращается к допандемийным темпам развития. Однако массовый приход на избирательные участки может вызвать новые вспышки заболевания и, как следствие, новые ограничения. Онлайн-голосование позволит снизить такой риск.
На сегодня к программе «Миллион призов» уже присоединились свыше 70 компаний, в том числе такие известные бренды, как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.
Участники акции получат от её партнеров различные бонусы в виде баллов, подарочных карт, которые можно будет использовать при совершении покупок и приобретении услуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Ученые выяснили, что курение снижает уровень антител после прививки от COVID-19
- СМИ: Экс-наемники ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки бойцов для войны с Ливией
- Владимира Стеклова выписали из больницы после коронавируса
- Минфин предложил эксперимент по онлайн-продаже вина РФ
- ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы «Альянса врачей» Васильевой
- Опрос: более трети россиян не пользуются приложениями для знакомств
- Германия приостановила высылку афганских беженцев
- Эксперт назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам по итогам года
- Кадыров награжден премией чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
- В РПЦ предложили ввести должность уполномоченного по правам русских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru