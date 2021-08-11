Еще одна торговая сеть поддержала проведение акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

Акция «Миллион призов» внесла немалый вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в российской столице, в связи с чем, бизнес-сообщество решило поддержать её снова. Об этом заявил «Вечерней Москве» представитель розничной сети магазинов «Магнит».

Ранее на заседании актива Московской торгово-промышленной палаты было принято коллегиальное решение организовать программу стимулирования гражданской активности для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.

Как отметил глава МТТП Владимира Платонова, бизнес постепенно возвращается к допандемийным темпам развития. Однако массовый приход на избирательные участки может вызвать новые вспышки заболевания и, как следствие, новые ограничения. Онлайн-голосование позволит снизить такой риск.

МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

На сегодня к программе «Миллион призов» уже присоединились свыше 70 компаний, в том числе такие известные бренды, как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.

Участники акции получат от её партнеров различные бонусы в виде баллов, подарочных карт, которые можно будет использовать при совершении покупок и приобретении услуг.

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:АкцияОнлайнГолосование
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