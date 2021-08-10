МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству с предложением провести программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что данная инициатива направлена на стимулирование гражданской активности и продемонстрировала положительный эффект на предыдущих этапах программы.
Президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул, что с помощью акции предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию и минимизировать риски введения новых ограничений, которые будут препятствовать нормальной работе бизнеса.
«Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе «Миллион призов». Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции», - объяснил он.
Среди партнеров программы торговые сети «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Спортмастер» и другие, а также аптеки и сети ресторанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Шойгу назвал главной угрозой России разложение общества
- Толпы фанатов встретили Месси в аэропорту Парижа, где он подпишет контракт с ПСЖ. Видео
- Приложение TikTok впервые стало самым скачиваемым среди соцсетей
- В США объяснили, почему Байден позволил достроить «Северный поток-2»
- В Сан-Марино заявили о 99-процентной эффективности «Спутника V»
- «Отвратительно пошутивший комик». В ЛДПР не считают Хованского террористом
- Сразу три генерала МВД отстранены после ареста экс-главы УМВД Камчатки
- Новым главным тренером ФК «Урал» стал Игорь Шалимов
- Киев призвал США разместить ПВО на территории Украины
- В Минобрнауки заявили о готовности скорректировать рекомендации по вакцинации студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru