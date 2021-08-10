МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству с предложением провести программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что данная инициатива направлена на стимулирование гражданской активности и продемонстрировала положительный эффект на предыдущих этапах программы.

Президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул, что с помощью акции предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию и минимизировать риски введения новых ограничений, которые будут препятствовать нормальной работе бизнеса.

«Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе «Миллион призов». Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции», - объяснил он.

Среди партнеров программы торговые сети «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Спортмастер» и другие, а также аптеки и сети ресторанов.

