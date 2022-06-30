Еще один дом в ЖК «Митино 02» введен в эксплуатацию
Фонд развития территорий получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного дома в составе ЖК «Митино О2», сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Еще один проблемный дом ЖК «Митино О2» бывшего застройщика «Урбан Групп» введен в эксплуатацию. А значит, мы на шаг ближе к тому моменту, когда проблемы всех обманутых дольщиков в стране будут решены», – рассказал он.
В доме расположена 491 квартира, а также подземный паркинг на 220 машиномест.
Главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев отметил, что квартиры в доме получат 311 дольщиков, выдача ключей стартует 4 июля.
«Объекты «Урбан Групп», включая ЖК «Митино О2», находятся на особом контроле Фонда и Минстроя РФ. Штабы проводим каждую неделю, встречаемся с дольщиками, подрядчиками. Идет активная работа, и каждое разрешение на ввод в эксплуатацию – это общая победа большой команды людей», - сказал Тимофеев.
Напомним, строительство дома началось в 2018 году компанией «Урбан-Групп», которая впоследствии была признана банкротом. В 2019 года права и обязанности застройщика перед участниками долевого строительства были переданы Фонду развития территорий.
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