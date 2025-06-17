Осадки больше не угрожают Сочи, но самая комфортная температура для отдыха будет в Крыму, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Курорты Краснодарского края атаковали дожди. За минувшие сутки в Сочи выпало свыше месячной нормы осадков. Об этом в понедельник 16 июня сообщил мэр города Андрей Прошунин. Эксперт отметил, что курорту больше не грозят ливни в ближайшие дни.

«В Сочи еще будет небольшой дождик, но на этом все. Затем наступит успокоение без ливней на ближайшие два-три дня, но температура подниматься не будет. В этом плане город будет проигрывать Ялте градуса два-три. Сейчас теплее всего в Крыму, до выходных включительно температура там достигнет 26-28 градусов. Еще одно теплое место сейчас — верховье Енисея, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. В этих районах уже 30-35 градусов тепла. В Сочи будет комфортно купаться, но вода еще не слишком теплая — в пределах 20-21 градуса. Что будет дальше сложно сказать: чем дольше срок прогнозирования, тем больше вероятность ошибки», — заключил он.

Ранее Шувалов рассказал НСН, когда станет комфортно купаться в водоемах Москвы.

