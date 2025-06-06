Синоптик рассказал, когда станет комфортно купаться в водоемах Москвы

Высокие температуры в Москве сменятся ливнями и грозами, а комфортно купаться в столичном регионе можно будет уже через неделю.

Температура воды в водоемах столичного региона сейчас не выше +20 градусов, комфортной она станет к концу следующей недели, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В выходные можно рискнуть и искупаться, так как будет почти июльская температура воздуха +25..+27 градусов. Однако, во-первых, температура воды всё ещё не слишком высокая, около +20 градусов, даже чуть ниже. Во-вторых, ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозе лучше не заходить в воду и спрятаться под зонтиком», - отметил он.

В начале следующей недели ожидается ощутимое понижение температуры.

«Высокая температура не будет держаться слишком долго. Жара в +25..+28 градусов продержится вплоть до понедельника. В понедельник же после прохождения холодного фронта и во вторник температура уже будет +20..+22 градуса. То есть нас ждет снижение температуры и возвращение от июльских к июньским значениям. Это не сильное похолодание, но понижение будет довольно заметным. Оно будет сопровождаться ливнями, дождями и грозами, возможно, усилением ветра в момент прохождения холодного фронта. Затем наступит два-три дня умеренно теплой погоды, и к следующим выходным снова ожидается всплеск тепла до июльских значений. Комфортной для купания в столичных водоемах вода станет примерно 15-20 июня», - прогнозирует метеоролог.

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На юге России можно будет свободно купаться также примерно к этим датам благодаря хорошему прогреву воздуха, добавил Шувалов.

«На предстоящей неделе произойдут необходимые изменения в температуре воды. Сейчас, по отзывам людей, которые там находятся, вода ледяная. В ближайшие дни воздух будет сильно прогреваться: в Приазовье ожидается до +30..+35 градусов, на Черноморском побережье Кавказа и Крыма около +25..+27 градусов. Поэтому думаю, что через неделю вода уже будет более приемлемой для купания. Комфортной я бы её не назвал, но повышение температуры воды будет заметно», - рассказал синоптик.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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