Температура воды в водоемах столичного региона сейчас не выше +20 градусов, комфортной она станет к концу следующей недели, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В выходные можно рискнуть и искупаться, так как будет почти июльская температура воздуха +25..+27 градусов. Однако, во-первых, температура воды всё ещё не слишком высокая, около +20 градусов, даже чуть ниже. Во-вторых, ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозе лучше не заходить в воду и спрятаться под зонтиком», - отметил он.

В начале следующей недели ожидается ощутимое понижение температуры.

«Высокая температура не будет держаться слишком долго. Жара в +25..+28 градусов продержится вплоть до понедельника. В понедельник же после прохождения холодного фронта и во вторник температура уже будет +20..+22 градуса. То есть нас ждет снижение температуры и возвращение от июльских к июньским значениям. Это не сильное похолодание, но понижение будет довольно заметным. Оно будет сопровождаться ливнями, дождями и грозами, возможно, усилением ветра в момент прохождения холодного фронта. Затем наступит два-три дня умеренно теплой погоды, и к следующим выходным снова ожидается всплеск тепла до июльских значений. Комфортной для купания в столичных водоемах вода станет примерно 15-20 июня», - прогнозирует метеоролог.