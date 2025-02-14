Еще двоих детей вернули в Россию с Украины
Двое детей, проживавших на Украине, вернулись в Россию и воссоединились с матерью при содействии аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет РИА Новости.
Двух девочек вернули маме при посредничестве Катара. Как отметила Львова-Белова, дети временно жили на Украине у бабушки с дедушкой, мать, работавшая в России, регулярно их навещала.
«Однако после начала СВО приехать за дочками женщина уже не смогла. Семья обратилась за помощью к нам», — поделилась омбудсмен.
Помимо представителей Катара, в воссоединении детей с близкими помогают Международный Комитет Красного Креста, детские омбудсмены в регионах и , профильные ведомства.
Ранее Россия передала Украине восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru