Еще двое участников несогласованной акции задержаны в Москве

Следователи в Москве задержали еще двух участников незаконной акции, которая прошла 23 января. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, расследование продолжается по трем статьям УК РФ: о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Иванова уточнила, что один из задержанных, находясь на Страстной улице, несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Мужчина полностью признал свою вину.