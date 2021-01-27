Еще двое участников несогласованной акции задержаны в Москве

Следователи в Москве задержали еще двух участников незаконной акции, которая прошла 23 января. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, расследование продолжается по трем статьям УК РФ: о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Иванова уточнила, что один из задержанных, находясь на Страстной улице, несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Мужчина полностью признал свою вину.

Право на удар в живот

Также в СК сообщили о задержании 19-летнего молодого человека, следователи подозревают его в причастности к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Один из задержанных - популярный TikTok блогер Константин Лакеев, сообщает РЕН ТВ.

Накануне агентство ТАСС сообщило, что в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии в отношении представителей власти. Одно дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ. Причиной для возбуждения еще одного дела стало перекрытие уличного движения.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:АкцияФСБ
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