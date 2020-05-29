Еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Об этом сообщает издание пишет Variety. Исттчник подчеркивает, что одна из них на момент описываемых событий была несовершеннолетней. Также сообщается, что все эти эпизлды произошедших в период между 1984 и 2013 годами.
Напомним, 11 марта известный голливудский продюсер Харви Вайнштен был приговорен к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонению к сексу первой степени. Обвинения в адрес продюсера были выдвинуты в 2017 году, причем об изнасилованиях и домогательствах Вайнштейна заявили десятки женщин, в том числе звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.
Сам продюсер свою вину не признал, утверждая, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.
Между тем, после вынесения приговора американский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на его официального представителя Иуду Энгельмайера сообщает CNN.
Он отметил, что 67-летний продюсер жаловался на боли в груди в течение продолжительного времени. Вайнштейн отправился в больницу «Бельвью» в Нью-Йорке, напоминает РИА ФАН.
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