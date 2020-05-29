Еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонению к сексу первой степени. Обвинения в адрес продюсера были выдвинуты в 2017 году, причем об изнасилованиях и домогательствах Вайнштейна заявили десятки женщин, в том числе звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

Сам продюсер свою вину не признал, утверждая, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.

Между тем, после вынесения приговора американский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на его официального представителя Иуду Энгельмайера сообщает CNN.

Он отметил, что 67-летний продюсер жаловался на боли в груди в течение продолжительного времени. Вайнштейн отправился в больницу «Бельвью» в Нью-Йорке, напоминает РИА ФАН.







