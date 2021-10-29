Бывшие руководители ТРЦ «Зимняя вишня» получили до 14 лет колонии по делу о пожаре
Заводский районный суд в Кемерове приговорил экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основного собственника сгоревшего в 2018 году ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего погибли 60 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Технического директора основного собственника «Зимней вишни» ОАО «ККК» Георгия Соболева суд приговорил по этому же делу к 11 годам заключения в колонии общего режима, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, генерального директора основного арендатора ТРЦ Надежду Судденок приговорили к 13,5 года колонии, охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина — к 8 годам заключения.
Суд также вынес приговор в отношении главы компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ, который получил 6,5 года колонии, и инженера противопожарной системы в торговом центре: его приговорили к 5,5 года заключения. Шесть и пять лет колонии соответственно получили руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и пожарный Сергей Генин.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей, более 140 человек пострадали.
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