Бывшие руководители ТРЦ «Зимняя вишня» получили до 14 лет колонии по делу о пожаре

Технического директора основного собственника «Зимней вишни» ОАО «ККК» Георгия Соболева суд приговорил по этому же делу к 11 годам заключения в колонии общего режима, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, генерального директора основного арендатора ТРЦ Надежду Судденок приговорили к 13,5 года колонии, охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина — к 8 годам заключения.

Суд также вынес приговор в отношении главы компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ, который получил 6,5 года колонии, и инженера противопожарной системы в торговом центре: его приговорили к 5,5 года заключения. Шесть и пять лет колонии соответственно получили руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и пожарный Сергей Генин.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей, более 140 человек пострадали.

