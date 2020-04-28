Еще 165 россиян вернулись из-за рубежа через Шереметьево

Сто шестьдесят пять граждан России, которые возвратились на родину из-за рубежа, доставили из столичного аэропорта Шереметьево до дома и мест изоляции по коронавирусу. Об этом информирует министерство транспорта Московской области.

Речь идёт о россиянах, которые прилетели тремя рейсами из Алжира, Греции и Армении. Среди пассажиров – 50 жителей Москвы, 70 – из области, а также 9 человек из соседних регионов.

14-дневный карантин обязаны пройти абсолютно все прибывшие. Свыше 30 человек помещены в так называемые обсерваторы. Остальных развезли по домам, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Для перевозки были выделены 35 пять автобусов Минтранса Московской области.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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