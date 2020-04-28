Еще 165 россиян вернулись из-за рубежа через Шереметьево
Сто шестьдесят пять граждан России, которые возвратились на родину из-за рубежа, доставили из столичного аэропорта Шереметьево до дома и мест изоляции по коронавирусу. Об этом информирует министерство транспорта Московской области.
Речь идёт о россиянах, которые прилетели тремя рейсами из Алжира, Греции и Армении. Среди пассажиров – 50 жителей Москвы, 70 – из области, а также 9 человек из соседних регионов.
14-дневный карантин обязаны пройти абсолютно все прибывшие. Свыше 30 человек помещены в так называемые обсерваторы. Остальных развезли по домам, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Для перевозки были выделены 35 пять автобусов Минтранса Московской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Кабмин Украины заблокировал назначение Саакашвили на пост вице-премьера
- В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ через интернет
- Займитесь делами: Онищенко призвал перестать гадать, когда закончится COVID-19
- Первая суббота мая отметится в Москве 20-градусным теплом
- Генерала ФСБ назвали фигурантом дела о катастрофе MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru