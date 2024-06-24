ЕС с 25 июня запретит доступ к ряду российских СМИ

Ограничения коснутся РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe, в отношении которых ранее были введены санкции. В Брюсселе напомнили, что 17 мая было принято решение о мерах по приостановке «вещательной или направленной против ЕС деятельности» ряда СМИ.

«Совет пришел к выводу, что эти меры... должны вступить в силу 25 июня», — указано в документе.

Ранее Евросоюз запретил вещание российских СМИ «Царьград», «Катехон», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook.

