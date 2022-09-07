«Ерунда». Песков опроверг информацию о звонках Кремля уехавшим из РФ бизнесменам

«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», - подчеркнул он.



Ранее в Financial Times был опубликован материал, в котором со ссылкой на источники говорилось, что подпавшим под санкции бизнесменам из РФ, находящимся за границей, якобы регулярно звонят из Кремля с призывом вернуться в Россию.