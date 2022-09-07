«Ерунда». Песков опроверг информацию о звонках Кремля уехавшим из РФ бизнесменам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Financial Times о якобы звонках Кремля уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться является «очередной ерундой», сообщает ТАСС.
«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», - подчеркнул он.
Ранее в Financial Times был опубликован материал, в котором со ссылкой на источники говорилось, что подпавшим под санкции бизнесменам из РФ, находящимся за границей, якобы регулярно звонят из Кремля с призывом вернуться в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- Чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок
- «Металлолом». Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину некачественное вооружение
- Турчак заявил, что референдумы на освобождённых территориях следует провести 4 ноября
- «Ерунда». Песков опроверг информацию о звонках Кремля уехавшим из РФ бизнесменам
- СМИ: Пентагон разрабатывает долгосрочный план военной поддержки Украины
- В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности
- Запорожские власти допустили полную остановку ЗАЭС
- Медведев призвал занести Борреля в списки нерукопожатных существ
- В Госдуме предложили выход из логистического кризиса в сфере туризма
- Медведев назвал нового премьера Британии Лиз Трасс «фрик-тёткой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru