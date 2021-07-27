Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму

Трансляция Олимпийских Игр в Токио для зрителей в Крыму ограничена по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Ранее пользователи из Крыма обратили внимание, что в одном из разделов видеоплеера телеканала сообщается о недоступности контента в регионе «по требованию Международного олимпийского комитета».

Слова медиаменеджера приводит ТАСС. Эрнст подчеркнул, что телеканал получает интернет-трансляции от официального вещателя Игр. В свою очередь, МОК осуществляет геоблокировку всех доступных в сети специальных проектов и трансляций.

По словам главы «Первого канала», телевизионные трансляции и эфирные трансляции на сайте СМИ проходят без ограничений, олимпийский контент доступен и в Крыму.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Игр в Токио была опубликована карта с Украиной и Крымом, разделенными границей, напоминает Ura.ru. Позже соответствующую линию убрали, пишет Газета.ру.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



