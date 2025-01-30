Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворец из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Согласно данным, началась проверка служебных помещений и экспозиционных залов.

Вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день.

Ранее, 24 января, сообщалось, что Эрмитаж был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозами, передает «Радиоточка НСН».

