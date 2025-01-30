Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворец из-за угрозы безопасности
Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Согласно данным, началась проверка служебных помещений и экспозиционных залов.
Вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день.
Ранее, 24 января, сообщалось, что Эрмитаж был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%
- В Турции снимут ремейк российского сериала «Почка»
- Патриарх Кирилл призвал расширить декретный отпуск
- Актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев
- Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих
- Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
- СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
- ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru