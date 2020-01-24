Эрдоган подарил Меркель зеркало и шлем

24 января 202014:41

Ангела Меркель получила от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган необычные презенты. Как пишет РИА Новости, после церемонии открытия турецко-немецкого университета он подарил канцлеру Германии изящное инкрустированное зеркало и шлем.

Меркель подчеркнула, что в перспективе в университете будут учиться 5 тысяч студентов.

Добавим, канцлер Германии находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она собирается обсудить с президентом Турции ситуацию в Ливии, Сирии, а также экономическое сотрудничество.

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Ранее НСН писала, что канцлер Германии направила Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму в связи с его вступлением в должность премьер-министра РФ. Об этом сообщает РИА Новости. В ней, в частности, отмечается заинтересованность немецкого правительства продолжать развитие двусторонних отношений. Также Меркель пожелала новоиспеченному премьеру удачи в предстоящих задачах.

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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
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