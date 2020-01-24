Эрдоган подарил Меркель зеркало и шлем

Ангела Меркель получила от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган необычные презенты. Как пишет РИА Новости, после церемонии открытия турецко-немецкого университета он подарил канцлеру Германии изящное инкрустированное зеркало и шлем.

Меркель подчеркнула, что в перспективе в университете будут учиться 5 тысяч студентов.

Добавим, канцлер Германии находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она собирается обсудить с президентом Турции ситуацию в Ливии, Сирии, а также экономическое сотрудничество.