Меркель не захотела фотографироваться без Путина

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили журналисты.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Во время церемонии фотографирования участников конференции, когда почти все заняли отведенные места, канцлер ФРГ обнаружила отсутствие российского президента, который задержался в кулуарах. На выручку пришел президент Франции Эманнуэль Макрон, который позвал Путина.