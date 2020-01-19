Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили журналисты.
Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Во время церемонии фотографирования участников конференции, когда почти все заняли отведенные места, канцлер ФРГ обнаружила отсутствие российского президента, который задержался в кулуарах. На выручку пришел президент Франции Эманнуэль Макрон, который позвал Путина.
19 янвaря в Берлине проходит Междунaроднaя конференция по Ливии. По ее итогaм плaнируется подписaть документ, который зaфиксирует все ключевые договоренности. Они включaют перемирие, создaние мехaнизмa контроля нaд режимом прекрaщения огня, исполнение зaпретa нa ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процессa, возврaщение госудaрству контроля нaд aрмией, проведение экономических реформ и соблюдение гумaнитaрного прaвa.
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