«ЕР» проводит неделю приемов пожилых граждан по социально-правовым вопросам
Центральная и региональные общественные приемные «Единой России» проводят неделю приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения партии.
Отмечается, что она пройдёт с 5 по 9 октября. Неделя приемов приурочена к Международному дню пожилого человека. Все встречи пройдут в онлайн-формате.
В пресс-службе уточнили, что необходимую информацию можно получить в региональной общественной приемной Московского городского отделения партии, в окружных приемных, а также по телефону горячей линии Фонда социального страхования РФ: 8 (495) 650-19-17.
Между тем, в Госдуме назвали «разумной» рекомендацию Сергея Собянина о том, что пожилым москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует оставаться дома из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.
«Понятно, что он получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это правильно», — отметил Говорин.
Также парламентарий подчеркнул, что из-за того, что пожилые люди тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекций, такую рекомендацию можно назвать «вполне разумной». Она, по словам депутата, направлена на «упреждение более серьёзных последствий».
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