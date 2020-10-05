«ЕР» проводит неделю приемов пожилых граждан по социально-правовым вопросам

Между тем, в Госдуме назвали «разумной» рекомендацию Сергея Собянина о том, что пожилым москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует оставаться дома из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

«Понятно, что он получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это правильно», — отметил Говорин.

Также парламентарий подчеркнул, что из-за того, что пожилые люди тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекций, такую рекомендацию можно назвать «вполне разумной». Она, по словам депутата, направлена на «упреждение более серьёзных последствий».

