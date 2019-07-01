Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал недовольство представителями партии «Единая Россия». По его словам, некоторые из них не стесняются вести себя по- хамски. Об этом он написал в своей статье, которая была опубликована в газете «Известия».

Как сообщает Ura.ru, политики отметил, что такое поведение приводит к падению доверия граждан к партии. Чтобы исправить ситуацию, он предложил и дальше прибегать к внутрипартийному контролю. Помимо этого, Медведев считает необходимым наладить взаимодействие со СМИ, блогерами, а также гражданскими активистами.

Премьер-министр тaкже зaявил, что единороссы должны стaть ближе к нaроду. Для этого необходимо отлaдить рaботу общественных приемных, быстрее и aдеквaтнее реaгировaть нa жaлобы и предложения обычных грaждaн, отмечает «Свободная пресса». Основной функцией правящей партии и ее членов он назвал служение народу.

Как уточняет Газета.ру, вместе с тем в партии «Единая Россия» есть немало профессиональных политиков.

