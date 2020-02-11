Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 37 регионах России
Роспотребнадзор зафиксировал превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ в 37 субъектах РФ.
Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные ведомства, болеют в основном дети 7-14 лет и взрослые. Доля вирусов гриппа продолжает расти, причем самым распространенным является вирус гриппа В, говорят специалисты.
Эпидемический порог в целом по стране превышен уже на 5,5%, пишут «Известия». В НИИ гриппа имени Смородинцева журналистам издания рассказали, что тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется по всей стране и во всех возрастных группах. По оценке Минздрава, самая неблагоприятная ситуация пока в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
С понедельника,10 февраля, были закрыты школы в Воронеже, Миассе и Уфе. Карантин продлён в Саратове, Тюмени, Ульяновске и Оренбурге.
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