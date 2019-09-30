Эпидемия увольнений российских врачей

Видеообращение от имени всей группы специалистов записали заместители директора НИИ детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. Они утверждают, что новое руководство онкоцентра не дает им «честно выполнять свой рабочий долг». В числе прочего они рассказывают об условиях, в которых дети проходят лечение: плесень на стенах, отсутствие вентиляции, переполненные палаты. Строительство новых корпусов НИИ длится уже 20 лет, и конца этому не видно. Порядок начисления зарплат сотрудникам НИИ врачи называют «закрытым и несправедливым», направленным на «выдавливание» неугодных руководству.



В пресс-службе онкоцентра ТАСС на это обращение заявили, что ни одного заявления об уходе врачей в отделе кадров нет. Более того, по сведениям агентства, центр обратился к Минздраву и Национальной медицинской палате с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников, требующих смены руководства и угрожающих увольнением.

В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», - сказал Песков.

С учетом того, что за весьма короткое время это далеко не первый случай попытки коллективного увольнения врачей, речь может идти уже не о какой-то конкретной ситуации, а о тенденции или, если угодно, эпидемии массовых увольнений в российской медицине. Во всех известных случаях – от Нижнего Тагила до столичного НИИ детской онкологии (география проблемы тоже впечатляет, правда?) – медики ставят вопрос о низких зарплатах и несправедливом процессе ее начисления. Но если в первом случае проблему решали показательными переговорами с врачами эмиссаров из центрального аппарата Минздрава, то в остальных – региональные медицинские власти предпочитают делать вид, что проблем нет никаких. А в столичном НИИ и вовсе грозят «бунтовщикам» «правовой оценкой» их действий. В переводе на русский это команда «молчать!»

Симптоматика конфликтных ситуаций в отдельно взятых медучреждениях разных регионов схожа настолько, что сам собой напрашивается вывод о том, что «лечить» надо не дошедших до последнего предела терпения врачей-смутьянов, а систему, которая и загнала их в этот угол. Выход из которого они видят только в увольнении, ибо сами уже полностью отчаялись добиться справедливости.

