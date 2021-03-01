Эпидемиолог сравнил иммунитет у вакцинированных и переболевших COVID-19

Иммунитет к COVID-19 после вакцинации, по последним данным, является более длительным, чем после перенесенного заболевания. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико, пишет РИА Новости. Он добавил, что приоритетной группой для иммунизации выступают жители крупных городов.

Стало известно о выявленных у россиян мутациях коронавируса

Между тем, ранее Владимир Путин заявил, что российские вакцины эффективно работают против новых штаммов COVID-19. На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой российский лидер поинтересовался, насколько легко использующиеся в России тест-системы выявляют вирус и зависит ли их эффективность от штамма.

Скворцова рассказала Путину, что все российские тест-системы «работают при любом штамме», и российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против них, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцина
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