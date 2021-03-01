Эпидемиолог сравнил иммунитет у вакцинированных и переболевших COVID-19

Между тем, ранее Владимир Путин заявил, что российские вакцины эффективно работают против новых штаммов COVID-19. На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой российский лидер поинтересовался, насколько легко использующиеся в России тест-системы выявляют вирус и зависит ли их эффективность от штамма.

Скворцова рассказала Путину, что все российские тест-системы «работают при любом штамме», и российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против них, пишет RT.

