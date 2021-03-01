Эпидемиолог сравнил иммунитет у вакцинированных и переболевших COVID-19
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации, по последним данным, является более длительным, чем после перенесенного заболевания. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико, пишет РИА Новости. Он добавил, что приоритетной группой для иммунизации выступают жители крупных городов.
Между тем, ранее Владимир Путин заявил, что российские вакцины эффективно работают против новых штаммов COVID-19. На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой российский лидер поинтересовался, насколько легко использующиеся в России тест-системы выявляют вирус и зависит ли их эффективность от штамма.
Скворцова рассказала Путину, что все российские тест-системы «работают при любом штамме», и российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против них, пишет RT.
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