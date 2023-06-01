Эпидемиолог рассказала, как защититься от малярии во время отпуска

Она отметила, что перед поездкой в эти страны необходимо заранее узнать, нет ли там эпидемии или вспышек заболевания. По словам Кудуховой, можно проконсультироваться с врачом, который назначит медикаменты, которые лечат малярию. Они же, указала врач, применяются и при профилактике.

Кроме того, эпидемиолог рассказала, что самое главное в защите от малярии – это обезопасить себя от укусов насекомых. Так, необходимо обзавестись москитными сетками, которыми рекомендуется завесить как окна, так и дверные проемы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН сообщил, что инфекционный понос, комары и питьевая вода могут испортить туристу отдых в самый неподходящий момент, сообщает «Радиоточка НСН».

