Эпидемиолог рассказала, как защититься от малярии во время отпуска

Малярией чаще всего можно заразиться на отдыхе в Шри-Ланке, Таиланде, во Вьетнаме, в Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке. Об этом рассказала врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова в разговоре с «Вечерней Москвой».

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Она отметила, что перед поездкой в эти страны необходимо заранее узнать, нет ли там эпидемии или вспышек заболевания. По словам Кудуховой, можно проконсультироваться с врачом, который назначит медикаменты, которые лечат малярию. Они же, указала врач, применяются и при профилактике.

Кроме того, эпидемиолог рассказала, что самое главное в защите от малярии – это обезопасить себя от укусов насекомых. Так, необходимо обзавестись москитными сетками, которыми рекомендуется завесить как окна, так и дверные проемы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН сообщил, что инфекционный понос, комары и питьевая вода могут испортить туристу отдых в самый неподходящий момент, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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