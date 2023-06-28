Эпидемиолог Онищенко заявил о легком лечении чумы на ранних этапах инфекции
Хорошие антибиотики сегодня способны справиться с болезнью, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Чуму легко вылечить, если начать лечить инфекцию на ранних этапах, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Это бактериальная инфекция. Поскольку мы имеем хорошие антибиотики сейчас, а когда их не было, это была катастрофа… То, если вовремя диагностировать у человека эта заболевание, его очень легко вылечить. Данные ВОЗ, чтобы понимать, сколько больных на планете, с 2010 по 2015 год – это 3,2 тысячи случаев чумы. При этом умерло 586, смертность высокая. Это, прежде всего, потому что она регистрируется в бедных, слаборазвитых странах, где нет медицины», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России осталось 11 природных очагов чумы, один из них находится в Горном Алтае, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В морском порту Туапсе пройдут учения со стрельбами
- В офисе Зеленского назвали тяжелым ход контрнаступления
- Американский полковник Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала
- Эпидемиолог Онищенко заявил о легком лечении чумы на ранних этапах инфекции
- Диана Арбенина дала двухчасовой концерт в Ростове-на-Дону
- Испания, Чехия, Финляндия и Латвия понесли убытки без туристов из России
- Сочи, Махачкала и Минводы стали самыми дорогими отечественными авианаправлениями в июне
- Рогов заявил, что ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке
- Аналитики «Яндекс Путешествий» заявили о росте цен на авиабилеты в ближнее зарубежье
- Московское метеобюро: В четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru