Эпидемиолог Онищенко заявил о легком лечении чумы на ранних этапах инфекции

«Это бактериальная инфекция. Поскольку мы имеем хорошие антибиотики сейчас, а когда их не было, это была катастрофа… То, если вовремя диагностировать у человека эта заболевание, его очень легко вылечить. Данные ВОЗ, чтобы понимать, сколько больных на планете, с 2010 по 2015 год – это 3,2 тысячи случаев чумы. При этом умерло 586, смертность высокая. Это, прежде всего, потому что она регистрируется в бедных, слаборазвитых странах, где нет медицины», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России осталось 11 природных очагов чумы, один из них находится в Горном Алтае, сообщает «Радиоточка НСН».

