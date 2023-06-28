Эпидемиолог Онищенко заявил о легком лечении чумы на ранних этапах инфекции

Хорошие антибиотики сегодня способны справиться с болезнью, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

Чуму легко вылечить, если начать лечить инфекцию на ранних этапах, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Это бактериальная инфекция. Поскольку мы имеем хорошие антибиотики сейчас, а когда их не было, это была катастрофа… То, если вовремя диагностировать у человека эта заболевание, его очень легко вылечить. Данные ВОЗ, чтобы понимать, сколько больных на планете, с 2010 по 2015 год – это 3,2 тысячи случаев чумы. При этом умерло 586, смертность высокая. Это, прежде всего, потому что она регистрируется в бедных, слаборазвитых странах, где нет медицины», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России осталось 11 природных очагов чумы, один из них находится в Горном Алтае, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Александр Натрускин
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