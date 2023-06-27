Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии
Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы на территорию России из Монголии, сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что случай заболевания человека чумой зарегистрирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии, который находится на расстоянии более 500 км от российской границы.
«Риск завоза заболевания с этой территории исключен», - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что ситауция находится на строгом контроле, на территории России «обеспечен необходимый комплекс профилактических мер».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором регионам РФ рекомендуется подготовиться к профилактике чумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru