Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии

В ведомстве уточнили, что случай заболевания человека чумой зарегистрирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии, который находится на расстоянии более 500 км от российской границы.

«Риск завоза заболевания с этой территории исключен», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситауция находится на строгом контроле, на территории России «обеспечен необходимый комплекс профилактических мер».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором регионам РФ рекомендуется подготовиться к профилактике чумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

