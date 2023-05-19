Эпидемиолог назвала страны, где можно заразиться малярией

Врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова перечислила экзотические страны, при посещении которых туристам может грозить заражение «болотной лихорадкой» — малярией. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии», — отметила эпидемиолог.

По словам Кудуховой, чаще всего с малярией сталкиваются отдыхающие в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии. Также опасная болезнь грозит туристам в Бразилии и Южной Африке.

Врач рекомендовала перед путешествием заранее узнавать о возможных эпидемиях или вспышках малярии.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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