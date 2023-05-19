Эпидемиолог назвала страны, где можно заразиться малярией

«Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии», — отметила эпидемиолог.

По словам Кудуховой, чаще всего с малярией сталкиваются отдыхающие в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии. Также опасная болезнь грозит туристам в Бразилии и Южной Африке.

Врач рекомендовала перед путешествием заранее узнавать о возможных эпидемиях или вспышках малярии.

