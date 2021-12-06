ВОЗ: Смертность от малярии выросла из-за сбоев в здравоохранении
От малярии в 2020 году умерли около 47 тысяч человек из-за сбоев в работе системы здравоохранения, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, всего около 627 тысяч человек умерли от малярии в 2020 году, примерно 241 млн человек заболели. Число заболевших выросло на 14 млн по сравнению с 2019 годом, а число умерших – на 69 тысяч.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru