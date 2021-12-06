ВОЗ: Смертность от малярии выросла из-за сбоев в здравоохранении

От малярии в 2020 году умерли около 47 тысяч человек из-за сбоев в работе системы здравоохранения, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, всего около 627 тысяч человек умерли от малярии в 2020 году, примерно 241 млн человек заболели. Число заболевших выросло на 14 млн по сравнению с 2019 годом, а число умерших – на 69 тысяч.