ВОЗ: Смертность от малярии выросла из-за сбоев в здравоохранении

От малярии в 2020 году умерли около 47 тысяч человек из-за сбоев в работе системы здравоохранения, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, всего около 627 тысяч человек умерли от малярии в 2020 году, примерно 241 млн человек заболели. Число заболевших выросло на 14 млн по сравнению с 2019 годом, а число умерших – на 69 тысяч.

ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БолезньВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры