Эпидемиолог: Гражданская ответственность может заменить коронавирусные ограничения
Эффективной альтернативой коронавирусным ограничениям может стать осознание высокой гражданской ответственности каждым россиянином. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.
Она отметила, что новые ограничения в связи с всё ещё высокой заболеваемостью COVID-19 вводить не будут, но люди сами должны позаботиться о здоровье друг друга. «Если человек заболел, то не надо ходить в гости, не надо посещать массовые мероприятия, а следует оставаться дома. И соблюдать социальную дистанцию – как ни хочется обниматься и поздравлять друг друга», – объяснила Белякова в беседе с «Радио 1».
Врач подчеркнула, что до сих пор остается много людей, которые не привились от коронавируса. «Они – «горючий материал», и при изменении вируса всё это может «полыхнуть», и тогда мы получим новый подъём заболеваемости», – заключила Белякова.
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