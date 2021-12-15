Эпидемиолог: Гражданская ответственность может заменить коронавирусные ограничения

Она отметила, что новые ограничения в связи с всё ещё высокой заболеваемостью COVID-19 вводить не будут, но люди сами должны позаботиться о здоровье друг друга. «Если человек заболел, то не надо ходить в гости, не надо посещать массовые мероприятия, а следует оставаться дома. И соблюдать социальную дистанцию – как ни хочется обниматься и поздравлять друг друга», – объяснила Белякова в беседе с «Радио 1».

Врач подчеркнула, что до сих пор остается много людей, которые не привились от коронавируса. «Они – «горючий материал», и при изменении вируса всё это может «полыхнуть», и тогда мы получим новый подъём заболеваемости», – заключила Белякова.

Ранее президент России Владимир Путин не одобрил введение QR-кодов в транспорте в новогодние праздники.

