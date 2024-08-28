Эпидемии лихорадки Западного Нила в России не ожидается

Эпидемии лихорадки Западного Нила в России не ожидается, заявила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова, сообщает RT.

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По её словам, болезнь от человека к человеку не передается. Рост числа зарегистрированных случаев заражения в стране, вирусолог объяснила климатическими изменениями и расширением ареала комаров-переносчиков.

«Если комар своим стилетом, предположим, сначала проткнёт больную птицу, а потом укусит человека, то может произойти заражение», — рассказала эксперт.

Говоря о способах защиты, Карпова посоветовала использовать репелленты. Он также добавила, что большинство заболевших даже не замечают, что инфицированы вирусом, так как это бессимптомная инфекция.

Ранее в 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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