Аналитик Чуркина: Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%
Тарифы на электроэнергию для россиян в 2025 году вырастут в среднем на 12,6% с 1 июля. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина в разговоре с агентством «Прайм».
Темпы роста цен будут различаться по регионам в соответствии с отдельным распоряжением правительства РФ.
Меньше всего вырастут тарифы в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%), Чечне и Ямало-Ненецком АО (по 9,2%). Наибольший рост цен на электроэнергию ожидается в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Северной Осетии (19,1%) Мордовии и Челябинской области (18%).
Эксперт указала, что тарифы в Москве и Санкт-Петербурге увеличатся на 15 и 14,6 процента соответственно. В других регионах цены вырастут в диапазоне 10-18%.
Между тем в Москве анонсировали изменение тарифов на проезд в городском транспорте, со 2 января их скорректируют с учетом инфляции, пишет 360.ru. Стоимость поездки по билетам «Единый» изменится в среднем на 2 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru