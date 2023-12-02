Эндокринолог Павлова: Разрешено съедать до пяти мандаринов в день

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — написала медик в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, лучше разделить норму за день на несколько приемов. Эксперт отметила, что в умеренных количествах полезны дольки и кожура мандаринов, которую можно добавлять в воду.

Эндокринолог подчеркнула, что в мандаринах содержатся витамины А и С, которые укрепят зубы, кости и иммунитет.

Ранее диетолог Наталья Круглова призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

