Эндокринолог Павлова: Разрешено съедать до пяти мандаринов в день
Есть мандарины килограммами перед Новым годом не следует, цитрусовые будут полезны для здоровья в небольших количествах. Об этом заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — написала медик в своем Telegram-канале.
По словам Павловой, лучше разделить норму за день на несколько приемов. Эксперт отметила, что в умеренных количествах полезны дольки и кожура мандаринов, которую можно добавлять в воду.
Эндокринолог подчеркнула, что в мандаринах содержатся витамины А и С, которые укрепят зубы, кости и иммунитет.
Ранее диетолог Наталья Круглова призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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