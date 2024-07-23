Зарплаты инженеров в России за год выросли на 24% и составили 89 тысяч рублей

В первом полугодии 2024 года спрос на инженеров в России вырос на 59% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Более того, уровень зарплат, указанный в вакансиях для инженеров при полном рабочем дне, вырос на 24%. Средняя сумма выплаты составила 88 959 рублей.

Число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз

Регионами, где больше всего требуются инженеры, стали Воронежская, Ростовская и Челябинская области. Также работодатели активно привлекают молодых специалистов на условиях стажировки, восполняя нехватку сотрудников.

Так, число вакансий для стажеров-инженеров в 2024 году возросло на 132%, а количество объявлений для специалистов без опыта увеличилось в 4 раза (+267%). Суммарно спрос на инженеров с первого полугодия 2023 года по первое полугодие 2024 года вырос на 59%.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года брокеры стали одними из наиболее высокооплачиваемых офисных сотрудников, их средняя зарплата увеличилась за год на 24%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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