Аналитики назвали самых востребованных «синих воротничков» в России
По итогам третьего квартала текущего года самыми востребованными «синими воротничками» оказались фрезеровщики и курьеры – для них количество предложений о трудоустройстве в равной степени увеличилось в 5,2 раза, следует из данных сервиса Авито Работа.
«Синими воротничками» традиционно называют сотрудников массовых и линейных профессий, занимающихся преимущественно физическим трудом.
Безусловными лидерами по росту предложений оказались фрезеровщики – количество вакансий увеличилось на 68%, а средняя зарплата сегодня составляет 98341 рубль. По мнению управляющего директора Авито Работы Артема Кумпеля, «синие воротнички» становятся более востребованными благодаря развитию промышленного и строительного сектора.
Вслед за фрезеровщиками на втором месте расположилась профессия курьера с приростом заработной планы в 9%, ее средние показатели превысили 70 тысяч рублей. Третье место досталось упаковщикам – количество предложений увеличилось в 4,5 раза, а рост зарплат составил около 56% - сегодня они в среднем получают 63047 тысяч рублей.
Также в список прогрессирующих вакансий вошли сотрудник склада, стропальщик, водитель, контролер, наладчик, токарь, плиточник и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru