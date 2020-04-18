Елизавете II не понравилась идея устроить салют на ее день рождения в этом году

Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют в день ее рождения, во вторник. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Королева считает, что традиционные салюты, которые являются атрибутом праздника в честь кого-либо из членов монаршей семьи, «не являются подобающими в нынешних обстоятельствах».