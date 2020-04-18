Елизавете II не понравилась идея устроить салют на ее день рождения в этом году

Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют в день ее рождения, во вторник. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Королева считает, что традиционные салюты, которые являются атрибутом праздника в честь кого-либо из членов монаршей семьи, «не являются подобающими в нынешних обстоятельствах».

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Отмечается, что залпы пушек в честь дня рождения королевы отменены в Великобритании впервые за 68 лет ее царствования. При этом, британские флаги будут вывешены на государственных учреждениях в соответствии с принятым протоколом, уточняет «Интерфакс».

Напомним, в Великобритании из-за коронавируса умерли свыше 14 тысяч человек. Страна замыкает первую пятерку эпидемиологически неблагоприятных государств в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусВеликобританияСалютЕлизавета II
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