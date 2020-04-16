В Великобритании карантин из-за коронавируса продлили минимум на три недели

По словам Рааба, снятие введенных ограничений может привести к ухудшению ситуации в стране. Он также озвучил ряд условий для ослабления карантина, среди которых уверенность в том, что Нацслужба здравоохранения справится с потоком заражающихся, постоянное снижение количества смертей, снижение распространения вируса до «управляемого» уровня, наличие ресурсов для проведения тестов.

Рааб добавил, что выход из карантина будет поэтапным, однако сроков не назвал, отметив, что в данной ситуации сложно прогнозировать.

В настоящее время общее число летальных исходов в Великобритании достигло 13 729 человек, количество зараженных выросло до 103 093.



