Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл
15 февраля 202115:00
Представитель Букингемского дворца сегодня сделал заявление от лица Елизаветы II о беременности Меган Маркл.
«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — приводит Daily Mail его слова.
Накануне стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Об этом сообщил представитель герцогов Сассекских.
У пары также есть сын Арчи. В июле 2020 года они объявили, что у Маркл случился выкидыш.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru