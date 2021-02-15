Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл

Представитель Букингемского дворца сегодня сделал заявление от лица Елизаветы II о беременности Меган Маркл.

«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — приводит Daily Mail его слова.

Накануне стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Об этом сообщил представитель герцогов Сассекских.

У пары также есть сын Арчи. В июле 2020 года они объявили, что у Маркл случился выкидыш.



