Елена Стрельникова: Программу «семейной ипотеки» желательно утвердить на постоянной основе

Социальный предприниматель Елена Стрельникова заявила, что в современных условиях программа «Семейная ипотека» является единственным способом обзавестись собственным жильём, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, требования банков о сумме первоначального взноса, а также высокая ставка по ипотеке очень часто становятся главными препятствиями на пути к приобретению собственного жилья, особенно для тех российских семей, в которых есть маленькие дети.

Стрельникова заметила, что программа «Семейная ипотека» облегчает молодым семьям оформление ипотечного кредита, и, по её мнению, такую господдержку «стоит утвердить на постоянной основе», периодически смягчая условия.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году и некоторое время назад была продлена до 2024 года. Благодаря ей взять льготный кредит стало возможным для семьей с одним и более ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости жилья, процентная ставка - до 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банку возмещает государство.

За первые шесть месяцев 2021 года участниками «Семейной ипотеки» стали 292 тысяч российских семей.

