Елена Летучая вошла в жюри премии «Экология – дело каждого»

Популярная телеведущая Елена Летучая поддержала премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Участники номинации «Экомультфильм», смогут побороться за специальный приз от звезды.

Идея проведения премии «Экология – дело каждого» принадлежит главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Проект призван привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей.

«Экологическое образование – это первое, что мы должны делать. Мы должны рассказывать нашим детям о том, что такое экология, почему она важна и зачем думать об этом. Что такое мусор? Почему его нужно разделять? Когда я узнала, что есть такая премия и правильные мысли по вектору и идеи, я не могла не обратить внимание и пройти мимо», - сказала Елена Летучая.

Ребятам от 6 до 17 лет предстоит сделать анимацию в любом жанре, начиная от пластилинового мультфильма и движения рисунков в кадре и заканчивая аниме. Победителю достанется специальный приз от Елены Летучей, а также она разместит мультфильм в своих социальных сетях.

Премию «Экология – дело каждого» поддержала и легендарная киностудия «Союзмультфильм».

«Посмотрите почти во всех мультфильмах персонажи – это животные. Так что мы и природа идем всегда вместе», – сказал директор студии Борис Машковцев.

Идея проведения премии «Экология – дело каждого» принадлежит главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Проект призван привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей.

В премии 9 номинаций, две командные – «Экосемья» и «Экошкола» и 7 индивидуальных – «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Заявки для участия принимаются до 1 октября 2022 года на сайте экологияделокаждого.рф от детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Генеральным партнером проекта выступило – АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнер премии – РИА Новости, Международный инфопартнер –Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM. Информационные партнеры: МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и другие.

