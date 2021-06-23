Электроснабжение в Керчи и Ялте полностью восстановили после подтоплений

Электроснабжение в Ялте и Керчи полностью восстановлено после ливней и подтоплений, зафиксированных в Крыму на минувшей неделе. Об этом сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк в ходе заседания комиссии по ЧС.

На восстановление дорог в Крыму нужно около 5,5 млрд рублей

«Если вчера были еще отключения временные небольшие, то по состоянию на это время электроснабжение в городах Керчь и Ялта полностью восстановлено», — цитирует Гоцанюка ТАСС.

Сильные дожди обрушились на Крым 17-18 июня, власти республики объявили режим ЧС регионального масштаба. В разных частях Крыма выпало до трех месячных норм осадков. Из-за ливней оказали подтоплены Керчь, ряд районов на востоке полуострова, Ялта. Один человек погиб, 55 пострадали в результате подтопления.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ЭлектроэнергияДождиКрым
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