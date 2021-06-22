На восстановление дорог в Крыму нужно около 5,5 млрд рублей

На дорожные работы в Крыму из-за последствий рекордных ливней потребуется около 5,5 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер республики Евгений Кабанов на заседании оперативного штаба.



Кабанов заявил, что средства будут потрачены на восстановление и ремонтные дорожные работы. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, в свою очередь, отметил, что восстановлению подлежат и дворовые территории в Ялте и Керчи. Затраты на эти работы оцениваются в 156 миллионов рублей.

"На сегодня ориентировочно по городу Ялте - 25 дворов, ущерб оцениваем ориентировочно - 76 млн рублей. Город Керчь - 17 дворовых территорий, оценка ущерба ориентировочно на сегодня - 80 млн рублей", - цитирует Храмова ТАСС.

Ливни начались в Крыму 17 июня. В зоне подтопления оказалась Керчь, где выпало две месячных нормы осадков, и Ялта. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов республики. Многие жители были эвакуированы, в ряде поселений был введен режим ЧС.

