Международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве

В Москве сохраняются все важнейшие направления развития здравоохранения, кроме того она входит в число лидеров среди городов мира по скорости внедрения инноваций в этой сфере. О таких результатах исследования в данной области рассказал управляющий директор The Boston Consulting Group Штефан Ларссон на полях Ассамблеи «Здоровая Москва».

По признанию Ларссона, его воодушевило отношение городских властей к этим процессам, он также отметил амбициозные планы руководства мегаполиса в этом направлении.

Исследование рассматривало пять основных глобальных трендов систем здравоохранения ведущих городов мира: вовлечение пациента в процесс лечения; профилактика заболеваний; новые технологии и цифровые решения; смещение городского здравоохранения из стационара в амбулаторное звено; партнёрство врача с пациентом при постоянном повышении своих навыков и развитие новых компетенций.

По оценке Ларссона, Москва идёт в верном направлении по всем названным трендам в отличном темпе. Он также отметил, что организация городской среды способствует распространению здорового образа жизни. В связи с этим зарубежный эксперт обратил внимание на организацию сети павильонов «Здоровая Москва». По его словам, заведения такого рода в парках - отличная идея.

Ларссон также считает важным решением открытие доступа пациентов к электронным медицинским картам. Он также назвал «примером лучших практик в массовой профилактике» организованную в Москве программу мобильной вакцинации против гриппа. Кроме того, эксперт положительно оценил городскую программу «Московское долголетие» и формирование сети «сосудистых» центров.

